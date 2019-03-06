Московских ветеранов пообещали поддержать

Московские ветераны Великой Отечественной войны в 2019 году получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

«Размер выплат — от 3 до 10 тысяч рублей», — написал градоначальник, отметив, что подобные выплаты уже являются традиционными.

Ранее, в феврале, Собянин заявил, что Москва готова увеличить ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщалось на сайте мэра и правительства столицы. Отмечалось, что соответствующие предложения рассмотрят в ближайшие два-три месяца.

Также градоначальник отметил необходимость оказывать ветеранам патронажную и медицинскую помощь, содействовать в организации санаторно-курортного лечения, решении бытовых и других проблем.

По данным на конец 2018 года, всего в Москве проживало порядка 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной.