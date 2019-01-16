Московских водителей попросили быть внимательнее

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дорогах в связи с изменениями погоды, говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

В период снегопада и гололедицы всем участникам движения необходимо помнить о мерах безопасности, подчеркивают полицейские.

В связи со снегопадом и прогнозируемым значительным понижением температуры воздуха ГИБДД Москвы просит водителей «быть максимально внимательными на дорогах», соблюдать безопасную дистанцию, не тормозить резко и выбирать скорость движения исходя из состояния дороги.

Кроме того, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать работе коммунальной техники, особенно по ночам.

Пешеходам ГИБДД рекомендует использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по переходам, «предварительно убедившись в безопасности».

Ранее 21 января синоптики сообщили, что грядущая неделя в столице будет морозной. «Вторжение холода начинается уже сегодня, в вечернее время морозы окрепнут до минус 12-14 градусов», — сообщили в центре погоды «Фобос». Пик похолодания придется на среду, когда столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов в Москве и до минус 25-27 в Подмосковье.