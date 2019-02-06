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Московских водителей попросили поберечься

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В субботу, 9 февраля, столичным водителям нужно быть осторожнее из-за скользких дорог. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«В городе минус 4 градуса, идет небольшой снег. К полудню температура не изменится. На дорогах сегодня скользко, будьте осторожны за рулем!» — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в столичный регион пришло очередное потепление. По данным Гидрометцентра России, в выходные 9 и 10 февраля в Москве днем будет от минус трех до нуля градусов, ночами — до минус семи. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

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