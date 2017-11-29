Московских водителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте

Московским водителям порекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 4 декабря.

«В связи с прохождением теплого фронта южного циклона в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 4 декабря местами в Москве и Московской области, начиная с южных районов ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — отметили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, при непогоде местами возможны ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи и частичный повал деревьев. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

При этом, по данным ТАСС, прошедший минувшей ночью снегопад уже привел к образованию в столице многокилометровых пробок и вызвал увеличение числа аварий. Низкие скорости наблюдаются практически на всех магистралях Москвы.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник в столице ожидается сильный снегопад. Причиной тому станет надвигающийся на регион циклон с Балканского полуострова.