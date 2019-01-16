Московских водителей успокоили

В ближайшее время власти Москвы не намерены вводить дополнительные изменения правил парковки на улицах города. Об этом во вторник, 22 января, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«Сейчас у нас готовых решений по изменению тарифов и любым изменениям по парковкам нет и не планируется», — пояснил он, добавив, что в начале февраля будет проанализирована загруженность улиц, на которых в декабре прошлого года изменились парковочные тарифы.

18 января депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил москвичам выдавать абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы. По его мнению, подобные меры могут способствовать переходу неофициально трудоустроенных горожан на легальную работу, а также значительно повысить уровень благосостояния жителей города.

В декабре прошлого года в столице ввели новые правила парковки. В частности, с 15 декабря были обновлены тарифы на парковку в центре города и около бизнес-центра «Москва-Сити»: стоимость одного часа теперь составляет 380 рублей. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах сократилось до пяти минут, а на 237 улицах было отменено право бесплатной парковки по воскресеньям. Также удвоился штраф за неоплату парковки: сумма выросла до пяти тысяч рублей.