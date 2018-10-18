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Московским автомобилистам посоветовали отложить замену резины

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Столичным автомобилистам можно подождать несколько дней с заменой резины. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

«В принципе, сейчас погода такая, на грани, а если вот сильный снег выпадает, нужно тогда менять. Но в Москве мы сильный снег в ближайшие дни не прогнозируем. Поэтому с заменой резины можно еще день-два подождать», — сообщил он.

Сам синоптик признался, что поменяет резину на выходных, так как при температуре ниже плюс пяти градусов сцепление резины с дорогой ухудшается. По его словам, температура воздуха в эти дни будет в районе трех-четырех градусов, а начиная с понедельника — около плюс двух.

«В Москве и Подмосковье при этом при понижении температуры даже местами гололедица прогнозируется. Рекомендации давать не берусь — это дело ГИБДД», — заключил синоптик.

По данным Росгидрометцентра, в среду и четверг в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, мокрого снега в эти дни не ожидается. 23 октября из-за плохой погоды в столице наблюдались девятибалльные пробки.

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