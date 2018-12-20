Московским автонарушителям усложнили жизнь

В российской столице запустили искусственную нейронную сеть для оптимизации работы камер фотовидеофиксации ГИББД. Об этом в среду, 26 декабря, РИА Новости сообщил руководитель Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД) Евгений Леглер.

Новое программное обеспечение способно автоматически проверять соответствие марки автомобиля и его госномера. «Благодаря ей [нейросети] будут исключены ситуации, когда при неверном распознавании номерного знака штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Кроме того, будет легче вычислить мошеннические действия по подмене номеров», — пояснил Леглер.

По его словам, в случае, если нейросеть обнаружит нарушение по таким параметрам, она передаст материал на проверку сотруднику ЦОДД, который, в свою очередь, сможет его направить в ГИБДД для вынесения соответствующего решения.

Всего ЦОДД занес в список 103 наиболее распространенных в регионе автомобильных бренда: от уже исчезнувших из производства «Москвичей» до машин премиум-класса.

В сентябре сообщалось, что власти Москвы тестировали нейронную сеть перед тем, как принять окончательное решение по ее использованию. Отмечалось, что Москва является единственным в мире городом, внедряющим такую систему, позаимствованную у военных.