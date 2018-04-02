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Московским бездомным помогут с разговением

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В Центре социальной адаптации (ЦСА) имени Е. Глинки бездомным будут раздавать пасхальные куличи. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой представителя департамента труда и социальной защиты населения.

«7 апреля в приемном отделении ЦСА имени Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра», — рассказал он.

Кроме того, в домовом храме «Умягчение злых сердец» состоится служба «Освящение Пасхи».

Раздавать куличи будут до 19 апреля, сотрудники фонда «Помощник и покровитель» планируют вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.

В этом году православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

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