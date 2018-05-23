Московских детей начнут обыскивать на входе в школу

Столичные власти планируют в целях соблюдения безопасности в школе ввести ограничения на пронос ряда предметов. Об этом заявил заместитель директора департамента образования Москвы Игорь Павлов, передает ТАСС.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы внутренними локальными актами в школах запретить, ввести ограничения проноса запрещенных предметов в образовательную организацию, под роспись родителей и всех участников образовательного процесса доводить это еще в момент входа в образовательную организацию», — сказал он.

Какие именно предметы запретят проносить в учебные заведения, не уточняется. Павлов только отметил, что охранникам в московских школах выданы ручные металлодетекторы.

В мае для выпускников подмосковных школ рекомендовали ограничить экскурсии по Москве во время проведения чемпионата мира по футболу. Отмечается, что мера носит рекомендательный характер и при желании экскурсии могут состояться.