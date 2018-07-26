Московское лето начнет угасать

Со следующей недели начнется постепенное угасание летнего сезона в столичном регионе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает агентство «Москва».

«Солнце становится все ниже и ниже, и вот эта неделя по сути последняя по-настоящему летняя, хорошая, жаркая, больше таких температур уже не будет. Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло. Поэтому со следующей недели в Москве начнется угасание лета», — сказал он.

По прогнозам синоптиков, 31 июля в столичном регионе ожидается до 27 градусов, 1 августа — до 29 градусов, 2 и 3 августа — до 30 градусов. «И это последний раз, когда мы коснемся верхней черточкой этого диапазона под 30 градусов», — отметил Гришковец. Однако, по его словам, даже на этой неделе не будет экстремальной жары и духоты, так как из-за соответствующего уровня влажности такие температуры будет переносить несложно.

В выходные, 4 и 5 августа, столбики термометров опустятся до 27 градусов. Также возможны не повсеместные, локальные осадки.

Ранее в Гидрометцентре заявили о кульминации лета в Москве. По прогнозам синоптиков, столичный регион всю рабочую неделю будет находиться под влиянием антициклона, который порадует сухой и жаркой погодой.