Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московское метро оденет социофобов

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В сувенирных магазинах московского метро появились в продаже футболки с надписью «Не прислоняться». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного метрополитена.

«По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки „Не прислоняться“ — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские — от M до XXL», — рассказал собеседник издания.

Стоимость футболки — 990 рублей.

Самым популярным сувениром, продаваемым в метро, стал брелок, который можно использовать как карту «Тройка». Также в сувенирных магазинах продаются внешние аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смартфонов с символикой столичного метро.

Читайте также
Самое читаемое
«Не в тостах разница»
Ирландский режиссер — о московских пабах и параде святого Патрика
18 марта
«Первое, от чего мы обалдели, был подъезд»
Скинувшись, жители дома на Пятницкой улице решили сделать свою жизнь красивее
16 марта
«Мой прадед был писарем хивинского хана!»
История танцовщицы из Хивы, добравшейся до Москвы, но уехавшей в Турцию, чтобы посмотреть, где раки зимуют
15 марта
«Бэби-бум благодаря урбанистике»
Почему наш секс, разум и настроение зависят от городской среды
14 марта
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter