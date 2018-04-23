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Московское метро переосмыслит урны

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В столичном метрополитене начали тестировать новый вид урн. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Как отмечается, новая урна состоит из прозрачного пакета и крышки с небольшим отверстием — подобная конструкция была выбрана из соображений безопасности, так как не позволяет положить внутрь крупногабаритный предмет.

«Сейчас эта урна установлена на станции „Проспект мира“ Кольцевой линии рядом с кассами. Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что эксперимент продлится в течение месяца. При разработке проекта специалисты учли опыт метрополитенов других городов. В результате был выбран вариант, уже опробованный в лондонской подземке.

Все урны из московского метро убрали после серии терактов в 1977 году. Тогда один из взрывов произошел на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Еще одно взрывное устройство было спрятано в урне на Никольской улице.

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