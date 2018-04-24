Московское метро пошло навстречу нетерпеливым пассажирам

На Кольцевой линии московского метро сократилось время ожидания поездов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Сократили интервалы движения составов. В самые загруженные часы добавилось до 13 тысяч пассажирских мест», — написал Собянин.

Как уточняется на сайте столичной мэрии, в апреле на этой ветке запустили девять новых поездов. Они курсируют в будние дни с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В результате время ожидания составов сократилось с 110 до 105 секунд.

По подсчетам городских властей, Кольцевой линией ежедневно пользуются более 700 тысяч пассажиров.