Московское метро растянут до размеров нью-йоркского

Размер московского метро увеличится в три раза после окончания всех проектов по его расширению — с 294 километров до тысячи. Его можно будет сопоставить с такой же по размаху подземкой Нью-Йорка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналу «Эксперт».

Кроме того, добавил градоначальник, общая протяженность московских дорог составит 1,3 тысячи километров.

Собянин отметил, что центр города необходимо разгрузить, освободить от личного автотранспорта, но взамен жителям необходимо что-то предложить. Одно из решений — строительство новых веток метро, а также выделенные полосы, качественный и комфортный наземный транспорт.

«Строительство метрополитена, развитие пригородного железнодорожного сообщения, развитие дорожной сети в итоге должны создать совершенно другую транспортную ситуацию в городе, другую комфортность передвижения», — пояснил он.