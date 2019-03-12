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Московское метро снова побьет рекорд советских времен

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До конца текущего года в столичном метрополитене планируется открыть не менее восьми новых станций. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель московского департамента строительства Андрей Бочкарев, передает ТАСС.

По его словам, также на этот год намечен пуск электродепо «Руднево». «Еще шесть станций — участок Некрасовской ветки и два перегона Большой кольцевой линии — будут закончены в 2019 году, поедут с пассажирами в начале следующего года», — добавил Бочкарев.

Чиновник напомнил, что за минувший год в Москве было открыто 17 станций — рекордное количество за историю столичного метрополитена. «В Советском Союзе в год максимально сдавалось 13 станций, это было один раз», — отметил он, подчеркнув, что в этом году в эксплуатацию будут введены 14 станций.

8 февраля стало известно о том, что в ближайшие пять лет в столичном метрополитене появится полсотни новых станций. Будущее строительство обеспечено финансовыми средствами, и для некоторых объектов уже готовы проекты. Кроме того, часть станций уже находится на стадии строительства.

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