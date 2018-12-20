Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московское метро удвоится

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В столичном метрополитене в ближайшие пять лет планируется открыть 55 новых станций и построить 134 километра линий. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Кроме того, создан масштабный задел на будущее. Перспектива нового строительства предусматривает фактическое удвоение существующей системы метрополитена и обеспечит шаговую доступность метро для 95 процентов москвичей», — отметил чиновник.

По словам Хуснуллина, главным проектом станет 70-километровая Большая кольцевая линия (БКЛ), которая улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города. Также в ходе строительства будут продлены уже существующие линии подземки, в частности Сокольническая, Арбатско-Покровская, Люблинско-Дмитровская и Калининско-Солнцевская.

Отмечается, что в 2018 году был поставлен рекорд по количеству новых открытых объектов метрополитена: были завершены работы на 17 станциях. Кроме того, 30 декабря ожидается открытие станции «Савеловская» БКЛ.

20 декабря была открыта новая станция московского метро «Беломорская». Она расположена между «Ховрино» и «Речным вокзалом». На ней оборудованы два выхода к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Предполагается, что открытие станции позволит снизить транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter