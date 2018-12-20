Московское метро удвоится

В столичном метрополитене в ближайшие пять лет планируется открыть 55 новых станций и построить 134 километра линий. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Кроме того, создан масштабный задел на будущее. Перспектива нового строительства предусматривает фактическое удвоение существующей системы метрополитена и обеспечит шаговую доступность метро для 95 процентов москвичей», — отметил чиновник.

По словам Хуснуллина, главным проектом станет 70-километровая Большая кольцевая линия (БКЛ), которая улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города. Также в ходе строительства будут продлены уже существующие линии подземки, в частности Сокольническая, Арбатско-Покровская, Люблинско-Дмитровская и Калининско-Солнцевская.

Отмечается, что в 2018 году был поставлен рекорд по количеству новых открытых объектов метрополитена: были завершены работы на 17 станциях. Кроме того, 30 декабря ожидается открытие станции «Савеловская» БКЛ.

20 декабря была открыта новая станция московского метро «Беломорская». Она расположена между «Ховрино» и «Речным вокзалом». На ней оборудованы два выхода к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Предполагается, что открытие станции позволит снизить транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах.