Московское метро увеличится на четверть

В ближайшие пять лет в столичном метрополитене появится полсотни новых станций. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе коллегии Стройкомплекса города, которая проходит в концертном зале «Зарядье», передает агентство «Москва».

«Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить еще 50», — сказал градоначальник, уточнив, что за прошедший год в эксплуатацию было введено 17 станций.

По словам мэра, будущее строительство обеспечено финансовыми средствами, и для некоторых объектов уже готовы проекты. Кроме того, часть станций уже находится на стадии строительства.

На данный момент в столичной подземке 223 действующие станции и одна законсервированная.

В декабре прошлого года сообщалось, что главным проектом в московском метрополитене на ближайшие пять лет станет 70-километровая Большая кольцевая линия, которая улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города. Также в ходе строительства будут продлены уже существующие линии подземки, в частности Сокольническая, Арбатско-Покровская, Люблинско-Дмитровская и Калининско-Солнцевская.