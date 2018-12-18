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Московское метро заработало два миллиона рублей на указателях

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Пассажиры столичного метрополитена приобрели несколько сотен устаревших, изношенных или вышедших из употребления указателей в рамках масштабного обновления навигации. Об этом в среду, 9 января, ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Рекорд по продажам был зафиксирован 27 декабря, в этот день посетители приобрели 94 лайтбокса. Всего за эти дни было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, из них более 75 процентов — световые указатели, которые при подключении к электричеству светятся», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия конструкций.

Уточняется, что особой популярностью пользовались лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками.

29 декабря стало известно, что за первый день продаж горожане приобрели более 50 лайтбоксов, заплатив за них около 340 тысяч рублей.

Продажа устаревших указателей началась 25 декабря. Приобрести их можно было в магазине на станции метро «Маяковская», в инфоцентре на станции «Тушинская», а также забронировать на сайте метрополитена.

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