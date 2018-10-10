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Московское тепло побило рекорд брежневской эпохи

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В четверг, 18 октября, температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ достигла 17,9 градусов тепла и побила рекорд времен правления Леонида Брежнева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника столичного метеобюро.

«Температура составила плюс 17,9 градусов, что на 0,4 градуса выше прежнего максимума дня, зафиксированного 18 октября 1967 года», — уточнил собеседник агентства. По его словам, побит абсолютный рекорд для этого дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе.

В пятницу, 19 октября, температура воздуха поднимется до 14-16 градусов, что близко к рекорду дня, зафиксированному 19 октября 1881 года.

По прогнозам синоптиков, с конца рабочей недели погода в столичном регионе начнет портиться, а со следующей недели ожидаются заморозки и дожди.

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