Московское тепло пошло на рекорд времен Сталина

В четверг, 20 сентября, в столице может быть побит рекорд тепла. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

«В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 23-25, а значит рекорд далекого 1937 года, когда метеорологи в этот день зафиксировали плюс 24,2, будет либо повторен, либо побит», — уточнили специалисты.

По прогнозам синоптиков, такой же характер погоды ожидается и в субботу, 22 сентября. Похолодание ожидается в конце недели.

В воскресенье, 23 сентября, в Москву придут затяжные дожди и похолодание. Дневная температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла, ночная — до трех-восьми градусов, что ниже климатической нормы.