Московское тепло приманило летучих мышей

Из-за повышения средней температуры воздуха летучие мыши начали массово мигрировать в столичный регион. Об этом сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает в среду, 20 марта, РИА Новости.

«Сейчас идет потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также в столицу стали перебираться и другие виды животных, которые раньше обитали южнее, например, лисы и зайцы.

По словам Кульбачевского, специалисты регулярно отслеживают влияние климатических изменений на людей и живущих в городе животных. «Например, мы активно сотрудничаем с Роспотребнадзором, медиками, которые изучают взаимосвязь экологии и климата со здоровьем человека», — сообщил он.

Ранее стало известно, что после зимовки в Москву вернулись перелетные птицы и начали обустраивать свои гнезда. Они занимают домики, чистят их от прошлогоднего мусора, приводят в порядок, а также «обозначают» свою территорию песнями со свистами, скрипами, мяуканьем или звуками, подражающими пению других птиц.