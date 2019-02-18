Московского студента обокрали на два миллиона рублей

Третьекурсник столичного вуза обратился в полицию после того, как у него украли телефон, часы и ювелирные изделия. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщили в пресс-службе московского управления МВД России, передает агентство «Москва».

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 22 февраля, в период с 3:00 до 7:30 в неустановленном месте на улице Большая Дмитровка. «Неизвестный совершил кражу принадлежащих студенту золотых часов Portugieser Yacht Club Chronograph, ювелирных изделий, телефона сотовой связи и 500 долларов США (32 тысяч рублей), скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма ущерба заявителю 1998 года рождения составила около 1 миллиона 803 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.