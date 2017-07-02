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Московской канатной дорогой займется полиция

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Столичная полиция завела уголовное дело по факту кибератаки на компьютерные серверы канатной дороги, соединяющей «Лужники» и Воробьевы горы. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает телеканал «Москва 24».

В пресс-службе МВД отказались раскрывать подробности расследования, подчеркнув, что информация не подлежит разглашению.

12 декабря стало известно о том, что столичная канатная дорога была уязвима для хакеров, так как ее информационная система поставлялась иностранной фирмой. В период работы подъемника одна из штаб-квартир компании проводила отладочные работы, но никаких защитных мер для удаленного управления предпринято не было, в результате чего серверы поразил вирус «шифровальщик».

В конце ноября подъемник сломался спустя сутки после начала работы из-за хакерской атаки. Сообщалось, что взломщик требовал у руководства объекта биткоины.

Мэр столицы Сергей Собянин запустил новый городской вид транспорта 26 ноября. Первая в столице канатная дорога способна перевозить до полутора тысяч пассажиров в час в 35 закрытых кабинках.

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