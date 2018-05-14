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Московскую галерею обокрали любители современного искусства

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Неизвестные украли из художественной галереи в Москве около 50 картин. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на севере столицы. Директор галереи обратился в полицию с заявлением о похищении из складского помещения галереи около 50 картин современных художников. Украденные полотна оцениваются примерно в 200 тысяч рублей.

Отмечается, что пострадавший не предоставил документов на похищенные картины. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом прошлого года Москве украли картину художника-портретиста Ивана Куликова — «Букет» — стоимостью три миллиона рублей. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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