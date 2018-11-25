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Московскую канатку закроют и проверят

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Столичную канатную дорогу, соединяющую «Лужники» и Воробьевы горы, закроют на несколько дней по техническим причинам. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе объекта, передает агентство «Москва».

«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей: 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Московская канатная дорога возобновила работу после того, как в движении подъемника произошел сбой.

28 ноября сообщалось, что канатка сломалась спустя сутки после начала перевозки пассажиров из-за хакерской атаки на компьютерные серверы. Представитель администрации уточнил, что предполагаемый организатор нападения требовал у руководства объекта биткоины.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил новый вид городского регулярного транспорта 26 ноября. 720-метровая канатная дорога способна перевозить до полутора тысяч пассажиров в час в 35 закрытых кабинках.

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