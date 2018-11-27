Московскую канатку закрыли

Московскую канатную дорогу, соединившую Воробьевы горы и «Лужники», закрыли на ежегодную проверку. Об этом в понедельник, 3 декабря, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе объекта.

Работа подъемника приостановлена до 6 декабря в связи с его плановым освидетельствованием сотрудниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Ранее стало известно о том, что канатную дорогу планируют закрыть для посещения по техническим причинам после того, как подъемник сломался спустя сутки после начала перевозки пассажиров. Причиной неполадок стала хакерская атака на компьютерные серверы. Сообщалось, что предполагаемый организатор нападения требовал у руководства объекта биткоины.

Мэр столицы Сергей Собянин запустил новый вид городского регулярного транспорта 26 ноября. Объект длиною в 720 метров способен перевозить до полутора тысяч пассажиров в час.