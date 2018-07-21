Московскую жару признали идеальной для помидоров

В пятницу, 27 июля, в воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-31 градуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. По ее словам, такая погода идеально подойдет для дачников.

«В Москве — до плюс 32 градусов, в Подмосковье — также до плюс 32 градусов. Такая погода — на радость дачникам, когда идеально, например, вызревают помидоры», — сказала она.

По прогнозам синоптиков, в столицу пришла затяжная жара. Причиной такой погоды стал скандинавский антициклон.

В пятницу, 27 июля, столбики термометров превысили 30-градусную отметку. МЧС России по Москве призвали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.