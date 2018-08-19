Москва аномально прогрелась

Уходящий август войдет в число десяти самых теплых за последние 140 лет. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Август 2018 года порадовал устойчивой теплой погодой», — сообщили синоптики. По их прогнозам, средняя суточная температура воздуха в столице в августе этого года будет выше нормы примерно на три градуса.

Рекорды августа по температуре остаются за 2010 годом — тогда воздух прогрелся в среднем на 5,4 градуса выше нормы — и 1938 годом с аномалией в 5,3 градуса.

Прошедший июль также вошел в число 25 самых теплых месяцев в истории. Среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса.