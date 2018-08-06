Москва лишится кислорода

В воскресенье, 12 августа, в столичном регионе ожидается жара — воздух прогреется до плюс 29 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экспертов портала «Метеоновости».

Днем в городе будет переменная облачность, к вечеру с приближением атмосферного фронта возможны кратковременные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится и приблизится к климатической норме, а влажность воздуха не превысит 30 процентов.

Синоптики предупредили, что из-за жары в Москве и Подмосковье сохраняются условия погодной гипоксии. Недостаток кислорода в атмосфере может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями сердца и легких. В таких условиях желательно избегать длительного нахождения на солнце и в душных помещениях.

По прогнозам, жара спадет со следующей недели: 13 и 14 августа в столичном регионе ночью похолодает до 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов.