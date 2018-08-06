Москва ненадолго зажарится

Жаркая погода ожидается в столичном регионе в выходные, 11 и 12 августа. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Теплый средиземноморский воздух ненадолго повысит среднесуточную температуру воздуха на Северо-Западе, в Центре, в Черноземье. Уже в воскресенье прохладное дыхание Атлантики принесет похолодание сначала на берега Балтики, а к началу грядущей недели и в регионы средней полосы», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, в столичном регионе на выходных ожидается небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла, ночью похолодает до 14-18 градусов. Атмосферное давление в воскресенье понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в субботу, 11 августа, воздух в столице прогреется до 29 градусов. Однако уже в начале следующей недели в Москве похолодает: температура воздуха поднимется максимум до 25 градусов.