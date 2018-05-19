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Москва обрастет парками

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До конца 2018 года в Москве обустроят 80 парков, рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Надо сказать, что в этом году 82 различные парковые территории будут обустроены в городе. Буквально через несколько дней мы сдаем москвичам крупный парк вдоль берега Москвы-реки в районе Братеево. Там площади достаточно большие, и программа продолжается. Программа продолжается по советам и предложениям москвичей», — сказал Бирюков.

Так, по его словам, к концу июля завершится благоустройство парка «Южное Бутово». Парк займет 140 гектаров, 20 из которых — это вода. В парковые пруды выпустят 20 тонн рыбы и разрешат рыбалку.

В парке обустроят футбольные поля и волейбольные площадки, велосипедные дорожки, концертные площадки и 12 скейт-парков.

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