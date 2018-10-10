Москва окажется во власти тумана

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 18 октября из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 октября в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем в столице поднимется до 18 градусов тепла, ночью опустится до 7 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью три-восемь метра в секунду.

Ранее сообщалось, что туманы в столице возможны из-за разницы дневных и ночных температур.