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Москва отличилась в строительстве дорог

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В российской столице был перевыполнен план по строительству дорог и дорожных сооружений на 2018 год. Об этом в понедельник, 17 декабря, РИАМО сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, достичь успешных результатов помог небольшой задел с прошлого года, а также ведение работ с опережением графика. «Предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. В настоящее время уже завершено строительство 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружений, 17 внеуличных пешеходных переходов», — пояснил Бочкарев.

За год в Москве были введены в строй участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, эстакада от Щелковского до Открытого шоссе, а также участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Руководитель департамента уточнил, что до конца декабря будут вестись работы на объектах в районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе, на разворотной эстакаде на Волоколамском шоссе, а также на участке от МКАД до Коммунарки.

В ноябре стало известно о том, что три строящиеся в Москве хорды и рокада образуют в городе полноценное новое транспортное кольцо, строительство которого должно завершиться к 2025 году. Общая протяженность проекта составит 133 километра.

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