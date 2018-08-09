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Москва подготовится к зиме в конце лета

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Жилищный фонд и коммерческие объекты столицы будут готовы к отопительному сезону к концу августа. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая центральное диспетчерское управление ПАО «МОЭК» (Московская объединенная энергетическая компания), передает агентство «Москва».

«Осталась неделя для того, чтобы подготовить жилищный фонд, объекты соцкультбыта и коммерческие объекты к зимнему отопительному сезону, готовится система водоканала, жилищно-коммунальные предприятия, система подачи газа и воды. Срок до 25 августа», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что МОЭК занимает в системе подготовки и обеспечения жизнедеятельности города в зимний период особую роль. Управляющий директор предприятия Денис Башук заверил, что специалисты уложатся в сроки.

Согласно нормативам, батареи в московских жилых домах включают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не превышает восьми градусов тепла, и при этом сохраняется тенденция на ее понижение.

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