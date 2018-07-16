Москва подсохнет и пропечется

К середине следующей недели погода в столичном регионе изменится: на смену дождям придет жара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие — 20 градусов; дни по температуре как в Питере - 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью», — рассказал он и уточнил, что изменения погоды начнутся в среду, 25 июля.

По прогнозам синоптиков, к середине недели отступит антициклон, что приведет к росту атмосферного давления, уходу осадков и появлению на небе яркого солнца. «Одним словом, будет лето в самом жарком варианте, тридцать градусов — это очень жарко для Москвы», — добавил Вильфанд.

В выходные 21 и 22 июля синоптики обещали аномальные дожди в Москве. Жара вкупе с повышенной влажностью приведет к появлению так называемого «балтийского синдрома».