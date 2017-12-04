Москва погрузится в туман

Туман ожидается в Москве и области днем 9 и ночью 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По информации синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением днем 9 декабря и в течение ночи 10 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в результате на дорогах столичного региона будет наблюдаться ухудшение видимости и затруднение движения транспорта. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Также автомобилистам порекомендовали не совершать резких маневров, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.

Ранее синоптики пообещали, что на следующей неделе в Москву придет потепление. Температура будет на пять-семь градусов выше климатической нормы. Теплая погода будет сопровождаться осадками, наибольшее количество которых ожидается в понедельник.