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Москва получит передышку от жары

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Со вторника, 7 августа, в Москву придет небольшое похолодание. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».

По словам специалиста, пока температура в городе держится на несколько градусов выше нормы. «А вот уже завтра столичный регион пересечет холодный фронт, его прохождение будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями местами с грозами», — уточнили в «Фобосе». Ночью будет до плюс 15 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 22-24 градусов.

Во вторник дожди прекратятся, но прохладная погода задержится до четверга, 9 августа. А жара до 30 градусов вернется в Москву в конце недели. «В пятницу по периферии антициклона с юго-западными ветрами к нам начнут поступать более теплые воздушные массы из Европы и ночные температуры повысятся до 10-15 градусов, днем уже можно будет рассчитывать на прогрев до 24-29 градусов. Такие температуры вновь окажутся выше средних многолетних значений», — резюмировала синоптик.

В понедельник, 6 августа, атмосферное давление в столице понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Из-за неустойчивого геомагнитного фона и пониженного давления у метеозависимых людей могут развиться головные боли.

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