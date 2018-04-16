Москва пообещала футбольным болельщикам привилегии

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на странице МЦК во «ВКонтакте».

«Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на ТПУ (транспортно-пересадочный узел) „Лужники“ вырастет, поэтому наша задача обеспечить комфортную поездку болельщиков и гостей, удобный вход и выход из ТПУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график движения «Ласточек» на время ЧМ-2018 пока что разрабатывается. «Планируем сократить интервал движения. Обязательно будем информировать вас о режиме работы», — заключили в сообщении.

В апреле в метро появились новые схемы, где специальными знаками отмечены главные места мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года: стадион «Открытие Арена», Большая спортивная арена «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».