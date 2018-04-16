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Москва пообещала футбольным болельщикам привилегии

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Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на странице МЦК во «ВКонтакте».

«Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на ТПУ (транспортно-пересадочный узел) „Лужники“ вырастет, поэтому наша задача обеспечить комфортную поездку болельщиков и гостей, удобный вход и выход из ТПУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график движения «Ласточек» на время ЧМ-2018 пока что разрабатывается. «Планируем сократить интервал движения. Обязательно будем информировать вас о режиме работы», — заключили в сообщении.

В апреле в метро появились новые схемы, где специальными знаками отмечены главные места мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года: стадион «Открытие Арена», Большая спортивная арена «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

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