Москва потратит восемь миллиардов на дороги

Столичные власти выделят порядка восьми миллиардов рублей на проведение работ по ремонту городских дорог, тротуаров и бордюров в 2019 году. Как сообщает The Village, работы будут вестись с 15 мая по 15 октября.

Больше всего денег (свыше двух миллиардов рублей) уйдет на работы в Северном и Северо-Восточном административном округах. На ремонт в Восточном административном округе выделят 980 миллионов рублей, а в Юго-Восточном — 950 миллионов.

Порядка 2,6 миллиарда выделено на работы в в Северо-Западном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском округах, еще 1,2 миллиарда отведено на ремонт дорог и тротуаров в Новой Москве.

Еще миллиард будет выделен на благоустройство территории у Патриарших прудов и улицы Остоженки с прилегающими переулками. Там устроят наружное освещение и водосток, также в список работ включено покрытие проезжей части из асфальтобетона, тротуаров и проездов — из гранитной и бетонной плитки, на дороги нанесут новую разметку. Также проектом предусмотрено масштабное озеленение.