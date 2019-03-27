Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва потратит восемь миллиардов на дороги

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Столичные власти выделят порядка восьми миллиардов рублей на проведение работ по ремонту городских дорог, тротуаров и бордюров в 2019 году. Как сообщает The Village, работы будут вестись с 15 мая по 15 октября.

Больше всего денег (свыше двух миллиардов рублей) уйдет на работы в Северном и Северо-Восточном административном округах. На ремонт в Восточном административном округе выделят 980 миллионов рублей, а в Юго-Восточном — 950 миллионов.

Порядка 2,6 миллиарда выделено на работы в в Северо-Западном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском округах, еще 1,2 миллиарда отведено на ремонт дорог и тротуаров в Новой Москве.

Еще миллиард будет выделен на благоустройство территории у Патриарших прудов и улицы Остоженки с прилегающими переулками. Там устроят наружное освещение и водосток, также в список работ включено покрытие проезжей части из асфальтобетона, тротуаров и проездов — из гранитной и бетонной плитки, на дороги нанесут новую разметку. Также проектом предусмотрено масштабное озеленение.

Читайте также
Самое читаемое
«Ты можешь никого там не знать»
Тайная жизнь московских мигрантов
23 марта
«Только для двух дам было сделано исключение»
Как и для кого работал первый мужской клуб в России
26 марта
Кеды, боги и убийцы
«Ночь театров» в Москве. Что смотреть
22 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter