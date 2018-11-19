Москва преждевременно остановилась

Пробки в Москве во вторник, 18 декабря, достигли 8 баллов раньше вечернего часа пик, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 16:00 основные затруднения наблюдаются на всем протяжении Садового кольца, а также на Кремлевской, Болотной, Серебрянической, Софийской, Якиманской, Москворецкой и Садовнической набережных и на Малом Каменном мосту. Также движение осложнено на Земляном Валу, Солянке, Новой площади, Большой Никитской улице.

Кроме того, пробки зафиксированы на Третьем транспортном кольце в районах Русаковской эстакады, Сущевского вала, Новой Башиловки, Беговой улицы, Дорогомиловского моста. Движение по МКАД ограничено по обеим сторонам, в особенности на северо-востоке, юге и юго-востоке.

Согласно прогнозу портала, к 18:00 дорожные заторы достигнут девятибалльных значений.

6 декабря в Центре организации дорожного движения правительства Москвы сообщили о том, что в последние две недели декабря в столичном регионе ожидаются серьезные затруднения на дорогах. Согласно прогнозу, регулярные «новогодние пробки» будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад.