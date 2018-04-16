Москва приготовилась сесть на колеса

Все четыре московских колеса обозрения получили допуск к эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Александр Тучин, передает агентство «Москва».

Как рассказал чиновник, два аттракциона стоят в Измайловском парке, одно — в Сокольниках и одно — в парке «Сказка». «Самое большое из них расположено в Измайлово. Оно же и самое старое, если не ошибаюсь, изготовлено в 1956 году, но при этом технически оно абсолютно исправно. Это ветеран среди всех аттракционов, которые существуют в Москве. Очень красивый аттракцион», — отметил он.

Тучин добавил, что аттракционы, скорее всего, запустят в теплую погоду, когда москвичи будут отдыхать в парках, однако колесо обозрения в парке «Сказка» работает круглый год.

Как отмечает агентство, ранее Тучин сообщал, что около 80 процентов механизированных аттракционов в Москве допущены к работе.

В марте сообщалось, что в строящемся парке «Остров мечты» появятся самые большие в Москве качели. Аттракцион установят в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. Он получит название «Храм огня».