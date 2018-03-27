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Москва продолжит усыхать

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Синоптики продолжают фиксировать в Москве необычно низкую влажность воздуха. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Обычная жизнь антициклона составляет от трех до пяти суток. Но в текущем апреле антициклоны, сменяя друг друга, продлили свое пребывание на Московской земле уже 13 дней. Воздух, циркулирующий в их системе, мало насыщен влагой», — объяснили синоптики.

Подобные показатели отмечались в апреле лишь в 1976, 1977, 1982 и 2015 годах. В ближайшие выходные воздух также останется сухим. По словам синоптиков, апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха.

12 апреля синоптики зафиксировали в Москве самые низкие с начала года показатели влажности воздуха. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, в 14:00 влажность воздуха составляла 19 процентов. По словам синоптиков, такая сухость характерна для чистого арктического воздуха.

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