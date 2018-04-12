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Москва размокнет

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В среду, 18 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз специалистов центра погоды «Фобос».

«Может выпасть в разных районах города от 7 до 12 миллиметров осадков», — уточнила собеседница агентства. Воздух в столичном регионе прогреется до плюс 13 градусов.

К середине недели в Москву пришел североатлантический циклон, который принес с собой похолодание и дожди. Ожидается, что самым дождливым днем станет суббота — в выходной может выпасть до 15 миллиметров осадков, или 1,5 ведра воды на квадратный метр.

В воскресенье пройдут небольшие дожди, в городе похолодает до плюс семи градусов. В ночь на понедельник местами возможен мокрый снег.

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