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Москва стала привлекательнее для туристов

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Туристический поток в Москву увеличился: за минувший год город посетили 23,5 миллиона гостей со всего мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет в понедельник, 11 марта, официальный портал градоначальника.

«Есть еще такое понятие, как экскурсионные потоки, — речь о людях, которые прибывают в Москву, но не останавливаются на ночевку. Их число в прошедшем году составило около 56 миллионов человек. Это вообще астрономическая цифра», — добавил Собянин.

По данным портала, в 2018 году столицу посетили 18 миллионов российских граждан и 5,5 миллиона иностранцев. В частности, 803,6 тысячи гостей прибыли из Китая, 321,9 тысячи и 149,3 тысячи — из Германии и Франции. Также в городе побывало 144,3 тысячи туристов из Израиля и 137,8 тысячи — из США.

Уточняется, что по сравнению с 2010 годом турпоток в Москву увеличился на 84 процента: тогда туристов, которые останавливались в городе хотя бы на одну ночь, было всего 12,8 миллиона.

По мнению старшего партнера и управляющего директора, председателя BCG в России Владислава Бутенко, Москва имеет все шансы выиграть в конкурентной борьбе за мировые туристические потоки и уже стремительными темпами развивается в этом направлении.

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