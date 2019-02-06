Москва станет опасной из-за ветра

В понедельник, 11 февраля, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый. Погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.

Предупреждение вступит в силу с 9 утра понедельника, 11 февраля, и будет действовать в течение 12 часов. Согласно прогнозу, температура в городе будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, что спровоцирует гололедицу, а порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

По данным метеорологов, с начала следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег и гололедица, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, ночью возможен мокрый снег.