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Москва ускорилась

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Время на дорогу от МКАД до центра столицы на личном и городском транспорте сократилось за последние девять лет. Об этом агентству «Москва» в пятницу, 8 февраля, сообщил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, с 2010 года среднее время в пути по такому маршруту на личном транспорте сократилось на 8 процентов и на данный момент составляет всего 55 минут. Поездка по аналогичному направлению на общественном транспорте занимает в среднем столько же времени, однако по сравнению с показателями девятилетней давности временные затраты снизились на 18 процентов.

Согласно материалам ведомства, в этом году время на дорогу от кольцевой автодороги до центра планируется уменьшить еще на одну минуту.

В декабре 2018-го сообщалось, что средняя скорость движения общественного транспорта в Москве выросла на 2 процента и составила 15,7 километра в час. Предполагается, что увеличению скорости движения способствовал отказ от турникетов, расширение выделенных полос, а также появление новых маршрутов движения.

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