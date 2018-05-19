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Москва утонет в пуху

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Сезон тополиного пуха начнется в столице в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Тополь уже отцвел, поэтому пух скоро полетит. Если будет сухая и теплая погода, то уже в первых числах июня», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сам пух не вызывает аллергии: ее провоцирует пыльца злаковых растений, которые цветут в период созревания семян тополя и вместе с тополиным пухом распространяются по городу. «Минимизировать распространение пуха тополя можно путем проведения омолаживающей обрезки, которой необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения», — добавил он.

Всего на территории города растет более 500 тысяч тополей. Преимущественно высаживаются деревья непушащих пород: тополь Берлинский, тополь Симона и тополь Черный

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