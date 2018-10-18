Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва встала

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Пробки в столице к вечеру среды, 24 октября, достигли девяти баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Больше всего движение автомобилей затруднено на востоке, юго-востоке, северо-западе, западе и юго-западе МКАД по внешней и внутренней стороне, а также практически на всем протяжении ТТК и Садового кольца.

Заторы также наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Серебрянической набережных, Тверском бульваре, улице Большая Якиманка, Большом Каменном мосту и Большом Москворецком мосту.

Причиной пробок стала плохая погода. В Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) отметили, что центр города сильно перегружен, и посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Во вторник, 23 октября, в столице также наблюдались девятибалльные пробки.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг в столице выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Ожидается около 12 миллиметров осадков, однако мокрого снега в эти дни не будет.

Читайте также
Самое читаемое
«Реальность прекрасна своими изъянами»
Столичная художница нашла красоту в листовках, флаерах и столбах
19 октября
«Я бы не сказал, что Россия — это западная страна»
Индийский йог о скинхедах, медитации на Рублевке и русской жене
Cегодня
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
Он дальтоник. Раньше делал тако и буритто, а теперь стал фотографом и бунтарем
23 октября
«Здесь можно долго стоять, ждать, когда кассирши обо всем поговорят»
Японский журналист о водке, блинах и русской пунктуальности
18 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter