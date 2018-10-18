Москва встала

Пробки в столице к вечеру среды, 24 октября, достигли девяти баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Больше всего движение автомобилей затруднено на востоке, юго-востоке, северо-западе, западе и юго-западе МКАД по внешней и внутренней стороне, а также практически на всем протяжении ТТК и Садового кольца.

Заторы также наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Серебрянической набережных, Тверском бульваре, улице Большая Якиманка, Большом Каменном мосту и Большом Москворецком мосту.

Причиной пробок стала плохая погода. В Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) отметили, что центр города сильно перегружен, и посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Во вторник, 23 октября, в столице также наблюдались девятибалльные пробки.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг в столице выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Ожидается около 12 миллиметров осадков, однако мокрого снега в эти дни не будет.