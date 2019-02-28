Москва встала в послеобеденных пробках

Днем в четверг, 7 марта, пробки на московских дорогах достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 15:20, практически замкнутым оказалось Садовое кольцо, на ТТК затруднения наблюдаются на участках от Ленинского проспекта до съезда на Шоссе Энтузиастов, а также от Беговой до Лефортовского тоннеля. По прогнозам аналитиков, такая обстановка на дорогах будет наблюдаться в течение нескольких часов, лучше станет только после 20:00.

Как уточнили в ЦОДД, осложнение движение связано с предстоящими праздничными выходными.

«Сегодня во второй половине дня прогнозируются затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками жителей столицы в праздничные дни за город. Помимо этого пробки возможны вблизи больших торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.