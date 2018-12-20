Москва встала в пробках до обеда

В четверг, 27 декабря, в Москве зафиксированы семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По прогнозам аналитиков, с 15:00 дорожная обстановка еще более осложнится, и в городе образуются восьмибалльные заторы, такая ситуация сохранится до вечера. По состоянию на 14:00 затруднено движение на внутренней стороне МКАД на западе города, северо-западный и юго-восточный участки загружены в обе стороны. При движении в область осложнения наблюдаются на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах.

В сообщении Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter москвичей предупредили, что перед праздниками движение осложняется около торговых центров. «Предновогодний шоппинг дело нервное и опасное. Мужайтесь. И да пребудет со всеми нами предновогодняя сила», — предупредили в ЦОДД.

В понедельник, 24 декабря, пробки в столице достигли 10 баллов. На следующий день в Москве зафиксировали пробку длиной в 27 километров.